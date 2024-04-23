Центробанк: в 70% российских компаний не хватает сотрудников

Влияет и ситуация с мигрантами, число которых выросло по сравнению с 2022 годом, но уровня 2021-го не достигло. «Уменьшение числа трудовых мигрантов во многом связано с ослаблением рубля и ужесточением миграционного законодательства для иностранных работников, в том числе из стран Центральной Азии (90% иностранной рабочей силы)», — сказано в материале.