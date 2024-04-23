Центробанк: в 70% российских компаний не хватает сотрудников

Сегодня в 18:05
Фото: Jose Losada/Unsplash

Доля компаний в России, которые испытывают дефицит кадров, достигла 70% (в июле 2023 года она составляла 56%). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на доклад Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«По сравнению с серединой 2023 года усилилась нехватка и квалифицированных специалистов, и низкоквалифицированных работников», — говорится в докладе. Проблему специалисты Центробанка объясняют естественной убылью населения, в том числе трудоспособного, ростом спроса на персонал и рекордно низкой безработицей.

Влияет и ситуация с мигрантами, число которых выросло по сравнению с 2022 годом, но уровня 2021-го не достигло. «Уменьшение числа трудовых мигрантов во многом связано с ослаблением рубля и ужесточением миграционного законодательства для иностранных работников, в том числе из стран Центральной Азии (90% иностранной рабочей силы)», — сказано в материале.

В качестве меры борьбы с дефицитом кадров ЦБ указывает рост зарплат — в 2023 году реальные зарплаты увеличились на 7,8%. При этом в дальнейшем бизнес «более сдержано оценивает возможности дальнейшего увеличения расходов на персонал».

Среди других инструментов решения проблемы Центробанк указывает комфортные условия труда, компенсацию расходов на аренду жилья и содействие в получении и выплате кредитов, автоматизацию и оптимизацию производств, введение системы премирования.

По итогам 2023 года в РАН заявляли, что в России не хватает около 4,8 млн работников. Эксперты отмечали, что дефицит кадров тормозит развитие экономики.

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