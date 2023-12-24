РАН поделилась масштабом дефицита рабочих рук по итогам 2023 года

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетиников отмечали нехватку рабочей силы как одну из главных проблем. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — говорила председатель ЦБ.