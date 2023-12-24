РАН поделилась масштабом дефицита рабочих рук по итогам 2023 года

По итогам 2023 года в РФ не хватает около 4,8 млн работников, передают «Известия» со ссылкой на данные РАН. Дефицит кадров тормозит развитие экономики, отметили эксперты.
В середине 2023-го численность работников, которых требуется принять на вакантные места, по данным Росстата, составила 6,8% от списочной численности (годом ранее — 5,8%), отметил в своем исследовании научный сотрудник РАН Николай Ахапкин. Дефицит рабочей силы резко вырос за прошедшие два года.
Нехватка рабочих рук происходит на фоне снижения безработицы и в условиях, когда количество уже работающих людей (предложение труда) остается стабильным.
В 2024 году, скорее всего, обострится проблема нехватки трудовых ресурсов в отраслях, для которых характерны низкие уровни оплаты труда, тяжелые условия и географическая удаленность рабочих мест, предположил Александр Сафонов из Финансового университета. К ним он отнес сельское хозяйство, ЖКХ и строительство. Востребованными останутся программисты высокого класса, инженеры, технологи, станочники, водители и робототехники, отметил он.
На кадровый голод сетуют около 91% российских компаний, рассказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. Высока потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях, сварщиках и других рабочих профессиях.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетиников отмечали нехватку рабочей силы как одну из главных проблем. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — говорила председатель ЦБ.