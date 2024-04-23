Шествие «Бессмертный полк» отменили второй год подряд. Акция пройдет в других форматах

Шествие «Бессмертный» полк не будет проводиться в 2024 году в очном формате из‑за соображений безопасности. Об этом сообщила сопредседательница центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутатка Госдумы Елена Цунаева, передает РБК.
В этом году акция пройдет в других форматах, памятные мероприятия начнутся 1 мая. Цунаева предложила провести акцию на общественном транспорте — разместить портреты ветеранов Великой Отечественной на автомобилях, воздушном и водном транспорте.
В школах с 6 по 8 мая планируются мероприятия под названием «Бессмертный полк Герои рядом с нами», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Конкретные даты и форматы мероприятия школы будут выбирать самостоятельно. Также 6 мая в школах пройдет урок «Разговоры о важном», посвященный Дню Победы.
9 мая на сайте polkrf.ru будут транслировать портреты ветеранов, отметила глава исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. Еще один способ поучаствовать в акции — поменять аватарку в соцсетях и мессенджерах.
«Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Во время шествия участники иду по улицам с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 и 2021 году акция проходила в онлайн-формате из‑за коронавируса. В 2022-м шествие прошло очно, а в прошлом году от традиционного формата также решили отказаться.