Шествие «Бессмертный полк» отменили второй год подряд. Акция пройдет в других форматах

«Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Во время шествия участники иду по улицам с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 и 2021 году акция проходила в онлайн-формате из‑за коронавируса. В 2022-м шествие прошло очно, а в прошлом году от традиционного формата также решили отказаться.