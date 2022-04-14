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«Бессмертный полк» пройдет в привычном формате. Шествие может состояться и на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:26

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в традиционном формате, сообщил РИА «Новости» организатор шествия Сергей Макаров. В 2020 и 2021 годах акция состоялась в онлайн-формате из‑за антиковидных ограничений.

Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях «Почты России».

Организаторы «Бессмертного полка» заявили, что шествие может состояться на территории Украины при условии безопасности участников.

Первая акция «Бессмертного полка» состоялась в Томске в 2012 году. С тех пор шествие проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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