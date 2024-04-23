Продукты из «Перекрестка» теперь доставляет отряд курьеров-терьеров

Сегодня в 12:56
Фото: пресс-служба

«Перекресток» в честь своего дня рождения взял терьеров на работу курьерами. В Москве отряд собак-доставщиков вышел на смену 23 апреля.

В отряд доставщиков вошли вест-хайленд-уайт-терьер и йоркширский терьер в фирменных дождевиках и с мини-версиями курьерских сумочек. Так сеть супермаркетов хочет подарить жителям Москвы праздничное настроение.

В 2021 году «СберМаркет» доставлял заказы на собачьих упряжках в удаленных уголках Сибири — в Иркутской области и на горе Мамай, что на южном берегу Байкала. В сани запрягали 6–8 собак породы хаски, для управления ими несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров (погонщиков).

«Перекресток» появился в 1995 году. На 31 декабря 2023 года сеть включает в себя 972 супермаркета в крупных городах и субъектах РФ.

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