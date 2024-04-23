Продукты из «Перекрестка» теперь доставляет отряд курьеров-терьеров

В 2021 году «СберМаркет» доставлял заказы на собачьих упряжках в удаленных уголках Сибири — в Иркутской области и на горе Мамай, что на южном берегу Байкала. В сани запрягали 6–8 собак породы хаски, для управления ими несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров (погонщиков).