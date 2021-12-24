«СберМаркет» запустил доставку на собачьих упряжках в Иркутской области

«СберМаркет» начал доставлять заказы на собачьих упряжках в удаленных уголках Сибири — в Иркутской области и на горе Мамай, что на южном берегу Байкала. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

В сани запряжены 6–8 собак породы хаски. Для управления ими несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров (погонщиков). Этот способ доставки подходит только для небольших заказов: один пес может без труда перевезти груз весом до 20 килограмм, поэтому перегружать упряжку с учетом веса человека нельзя.

«Мы неслучайно выбрали в качестве символа этого проекта умных и быстрых хаски. Благодаря особенностям своей породы они могут перевозить грузы на большие расстояния», — поделилась директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова.