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«СберМаркет» запустил доставку на собачьих упряжках в Иркутской области

Семён Гудошников
Сегодня в 9:41

«СберМаркет» начал доставлять заказы на собачьих упряжках в удаленных уголках Сибири — в Иркутской области и на горе Мамай, что на южном берегу Байкала. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

В сани запряжены 6–8 собак породы хаски. Для управления ими несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров (погонщиков). Этот способ доставки подходит только для небольших заказов: один пес может без труда перевезти груз весом до 20 килограмм, поэтому перегружать упряжку с учетом веса человека нельзя.

«Мы неслучайно выбрали в качестве символа этого проекта умных и быстрых хаски. Благодаря особенностям своей породы они могут перевозить грузы на большие расстояния», — поделилась директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Доставка на упряжках будет работать до 26 декабря. Акция призвана привлечь внимание к проблеме квартирного содержания хаски, маламутов, шиба-ину и других северных собак. Им требуются постоянные тренировки на свежем воздухе и внимание хозяина. А из‑за трудностей дрессировки питомцы этих пород зачастую оказываются на улице, отмечают организаторы проекта.

Акцию проводят вместе с сетью зоомагазинов «Бетховен». С 17 по 31 января в 20 московских филиалах сети пройдет благотворительный сбор, во время которого можно будет купить товары для собак и положить их в специальную корзину. Их доставят фонду Husky Help, который помогает северным породам собак по всей России. Поучаствовать в акции можно и онлайн — на странице «Клуба больших сердец».

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