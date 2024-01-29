«Молись и стреляй». Шесть фильмов об арабо-израильском конфликте

Израильтянин — ветеран Первой ливанской войны ловит себя на мысли, что из‑за посттравматического расстройства не может вспомнить события своей службы. Пытаясь восстановить их в памяти, он берет интервью у нескольких сослуживцев, заостряя внимание на конкретных датах. Особенно его интересует сентябрь 1982 года и собственная причастность к резне в Сабре и Шатиле14 сентября 1982 года был убит президент Ливана, христианин Башир Жмайель. В ответ на это христианские фалангисты вошли в лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила и, по разным подсчетам, убили там от 460 до 3500 мирных жителей. Израильские войска в эти дни стояли в оцеплении лагерей и не помешали фалангистам. .