Калининградский губернатор: Кант «имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине»

Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге (нынешний Калининград), где в 1804 году и умер. Философ был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного сотрудничества. В эссе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он писал о победе морали и рационализма над корыстным интересом и индивидуализмом.