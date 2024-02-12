Калининградский губернатор: Кант «имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине»

Философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к военной операции на Украине, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на съезде политологов в Светлогорске.
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — цитирует его слова «ФедералПресс».
По словам главы Калининградской области, Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация». По мнению Алиханова, не только Первая мировая война началась в работах Канта, но и нынешний украинский конфликт.
«Запад с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты. Когда постоянно живешь и работаешь в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и о международных отношениях», — считает он.
Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге (нынешний Калининград), где в 1804 году и умер. Философ был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного сотрудничества. В эссе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он писал о победе морали и рационализма над корыстным интересом и индивидуализмом.
Владимир Путин в 2013 году поручил сделать Канта символом Балтийского государственного университета и всей Калининградской области. Президент тогда говорил, что трактат Канта «К вечному миру» был первой попыткой обосновать объединение Европы после Семилетней войны. Путин назвал фигуру философа «символичной для всей Европы».