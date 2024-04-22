В Германии панельки признали памятниками архитектуры

В ФРГ панельные дома времен социализма получили статус памятников архитектуры. Об этом сообщает «Bild на русском».
В 1970 году в ГДР разработали серию панельных домов Wohnungsbauserie 70 (WBS 70), а через три года началось их строительство. До 1990 года в Восточной Германии ввели в эксплуатацию около 1,3 млн новых квартир.
На окраинах городов появились целые панельные микрорайоны, такие как Марцан в Берлине и Лобеда в Йене. После объединения Германии многие панельки снесли, перестроили или модернизировали. Сейчас в ФРГ осталось лишь несколько оригинальных домов серии WBS 70.
Глава службы по охране памятников Лейпцига Клаус Йештедт отметил, что еще 30 лет назад считалось бы немыслимым брать такие здания под защиту как представляющих архитектурную ценность, однако за последние годы значительно сократилось число домов, которые можно признать панельками из ГДР. В некоторых городах — Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау — памятниками признали целые панельные микрорайоны.