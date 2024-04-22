В Германии панельки признали памятниками архитектуры

Глава службы по охране памятников Лейпцига Клаус Йештедт отметил, что еще 30 лет назад считалось бы немыслимым брать такие здания под защиту как представляющих архитектурную ценность, однако за последние годы значительно сократилось число домов, которые можно признать панельками из ГДР. В некоторых городах — Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау — памятниками признали целые панельные микрорайоны.