На Таганке начали прокладывать новую трамвайную линию

О планах мэрии проложить трамвайную линию на улице Сергия Радонежского стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда администрация города утвердила проект благоустройства улицы. Однако реализация проекта все время откладывалась, некоторые даже думали, что от идеи с трамваем власти решили отказаться.