На Таганке начали прокладывать новую трамвайную линию

На улице Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы начали строить трамвайную линию. Фотографию начала работ опубликовал урбанистический телеграм-канал Look right.
На снимке видно, что дорогу разрыли. По планам мэрии линия пройдет вдоль исторических домов по северной части улицы. «Москвич Mag» со ссылкой на местных жителей сообщает, что с другой стороны улицы идет вынос коммуникаций для прокладки новых путей.
Строящаяся линия должна соединить два участка — от «Площади Ильича» до Андроникова монастыря. В результате появятся новые трамвайные маршруты.
О планах мэрии проложить трамвайную линию на улице Сергия Радонежского стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда администрация города утвердила проект благоустройства улицы. Однако реализация проекта все время откладывалась, некоторые даже думали, что от идеи с трамваем власти решили отказаться.
Сергей Собянин в 2021 году говорил, что «8-полосная автодорога неудобна для пешеходов», так как «нет наземных переходов, а в подземные сложно спуститься с коляской». Тротуары тогда обещали расширить, а количество полос сократить до шести.
На прошлой неделе мэр города вновь анонсировал благоустройство улицы. Он заявил, что строительство трамвайной линии запланировано на этот год, как и прокладка путей на проспекте Академика Сахарова.