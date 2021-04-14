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Сергей Собянин/«ВКонтакте» Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары
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Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары

Виктория Шанина
Сегодня в 15:52

Мэрия Москвы утвердила проект благоустройства улицы Сергия Радонежского в Таганском районе. Деталями плана поделился Сергей Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Вдоль тротуара будет проложена двухпутная трамвайная линия. Около Малой Андроньевской улицы появится остановка общественного транспорта и наземный переход. Трамваи будут курсировать между шоссе Энтузиастов и Курским вокзалом, а также станциями метро «Курская» и МЦД-2.

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Собянин отметил, что «8-полосная автодорога неудобна для пешеходов», так как «нет наземных переходов, а в подземные сложно спуститься с коляской». Тротуары будут расширены, а количество полос сократят до 6.

«Также запланировано комплексное благоустройство прилегающих площадей, бульваров, территории у станций метро „Римская“ и „Площадь Ильича“, ж/д платформы „Серп и Молот“ и сквера по улице Сергия Радонежского», — отмечается в посте.

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