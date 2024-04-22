Четверых немцев поймали на праздновании дня рождения Гитлера в его доме

Полицейские заметили группу последователей и доставили их в участок для допроса. Одна из женщин сказала, что приветствие делала не всерьез, но офицеры заявили, что нашли в ее телефоне чат, где участники делились сообщениями и фотографиями по теме. Сведения передали в прокуратуру, четверых людей подозревают в нарушении австрийского закона, запрещающего нацистскую символику.