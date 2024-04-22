Четверых немцев поймали на праздновании дня рождения Гитлера в его доме

Сегодня в 14:56
Фото: Pavel Špindler

Четверых немцев поймали при возложении белых роз в память об Адольфе Гитлере в доме, где родился нацистский диктатор на западе Австрии. Они проводили церемонию в день рождения политика, один из них отдал честь и сделал фото, передает The Guardian со ссылкой на полицию.

Гитлер родился 20 апреля 1889 года в городе Браунау-ам-Инн. После долгих споров о судьбе дома, где он родился, в 2023 году начались работы по обустройству здания в полицейский участок. Авторы проекта предполагают, что таким образом они сделают дом Гитлера непривлекательным для его поклонников, которые наведываются туда.

Задержанными оказались две сестры и двое их приятелей в возрасте от 20 до 30 лет. Они позировали перед домом для фотографий, и одна из женщин отдала гитлеровское приветствие. Цветы они оставили на оконных нишах.

Полицейские заметили группу последователей и доставили их в участок для допроса. Одна из женщин сказала, что приветствие делала не всерьез, но офицеры заявили, что нашли в ее телефоне чат, где участники делились сообщениями и фотографиями по теме. Сведения передали в прокуратуру, четверых людей подозревают в нарушении австрийского закона, запрещающего нацистскую символику.

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