Музей Холокоста убрал портрет Гитлера, чтобы посетители не вскидывали перед ним руки

В американском штате Мичиган музей Холокоста внес изменения в экспозицию из‑за селфи посетителей. В частности, оттуда убрали большой постер Адольфа Гитлера, пишет The New York Times.
В музее отметили страсть некоторых зрителей к неуместным снимкам. Например, некоторые фотографировали себя на фоне витрины с формой нацистского офицера. Чтобы побороть это, сотрудники музея наклеили на стекло изображения братских могил и евреев, которых солдаты ведут на расстрел.
«Я не хочу, чтобы они увидели эту форму, не столкнувшись с правдой о людях, которые носили эту форму», — сказал куратор музея журналистам.
Также сотрудники учреждения передвинули трофейные немецкие знамена так, чтобы на них не была видна свастика, а ещё сняли со стены шестиметровый портрет Гитлера, перед которым некоторые посетители вскидывали руки в нацистском приветствии, что запечатлели камеры наблюдения в зале.
Непристойное поведение замечают в музеях Холокоста по всему миру, кураторы часто сталкиваются с вопросом о том, как представить молодому поколению страдание казненных нацистами.
Например, несколько лет назад представители музея в Аушвице просили посетителей не снимать селфи на железнодорожных путях, по которым в лагерь привозили вагоны с евреями. Люди часто публиковали фото того, как балансируют на рельсах, но в учреждении это посчитали неуважением к памяти более чем миллиона убитых людей.