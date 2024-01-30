Музей Холокоста убрал портрет Гитлера, чтобы посетители не вскидывали перед ним руки

Например, несколько лет назад представители музея в Аушвице просили посетителей не снимать селфи на железнодорожных путях, по которым в лагерь привозили вагоны с евреями. Люди часто публиковали фото того, как балансируют на рельсах, но в учреждении это посчитали неуважением к памяти более чем миллиона убитых людей.