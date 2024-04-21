Продюсер Diablo 4 задумался об экранизации франшизы

Сегодня в 15:00
Фото: Blizzard

Продюсер Diablo 4 Род Фергюссон задумался об экранизации серии. Он дал интервью изданию Windows Central, во время которого журналисты поинтересовались, есть ли вероятность того, что компания возьмется за экранизацию франшизы.

«Да, я определенно считаю, что это могло бы сработать. Вселенная Diablo поднимает очень близкие темы — добро против зла, Небеса против Преисподней. Мне кажется, что экранизация могла бы получиться интересной», — сказал он.

Фергюссон добавил, что одной из последних экранизаций, которые его зацепили, было аниме Cyberpunk: Edgerunners: «Она заставила меня вернуться в Cyberpunk 2077. Да и в целом в последнее время хватало очень хороших экранизаций такого плана».

Ранее стало известно, что сериал «Фоллаут» от Джонатана Нолана и Лизы Джой официально продлили на второй сезон. Проект вышел 12 апреля 2024 года и имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков.

Последние практически единогласно расхвалили новую работу Нолана и Джой. На Rotten Tomatoes сериал получил 94% от кинокритиков и 88% от аудитории. На Metacritic шоу заработало рейтинг 73 из 100 на основе 32 рецензий.

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