«Фоллаут» официально продлили на второй сезон

Экранизация постапокалиптической компьютерной игры «Фоллаут» от Джонатана Нолана и Лизы Джой официально получила продолжение, передает Variety.
«Хвала нашим невероятно талантливым шоураннерам, Женеве и Грейаму, крутейшему актерскому составу, Тоду и Джеймсу из Bethesda и потрясающей команде Amazon за их поддержку сериала. Не терпится взорвать мир еще разок», — написали создатели шоу Нолан и Джой.
«Джонатан, Лиса, Женева и Грейам заворожили мир своим новаторским и смелым шоу. Ожидания были велики, особенно среди поклонников компьютерной франшизы, и на сегодняшний день нам удалось лишь оправдывать их, попутно привлекая миллионы новых фанатов во вселенную. Мы очень рады анонсировать второй сезон сериала всего спустя неделю после его премьеры и ждем не дождемся еще дальше увести зрителей в сюрреалистичный мир „Фоллаута“», — заявила Дженнифер Салке, глава студии Amazon.
«Офигеть. Спасибо Джоне, Килтеру, Bethesda и Amazon за смелость создать шоу, которое говорит о самых актуальных проблемах общества — каннибализме, инцесте и тортах из желе», — прокомментировали шоураннеры Робертсон-Дуорет и Грейам Вагнер.
Сериал «Фоллаут» вышел 12 апреля 2024 года и имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков. Последние практически единогласно расхвалили новую работу Нолана и Джой. На Rotten Tomatoes сериал получил 94% от кинокритиков и 88% от аудитории. На Metacritic шоу заработало рейтинг 73 из 100 на основе 32 рецензий.
Главные роли в проекте исполнили Эва Пернелл («Не отпускай меня», «Армия мертвецов»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный»), Аарон Клифтон Мотен («Однажды ночью»), Кайл Маклахлен («Твин Пикс», «Синий бархат») и другие.
Действие «Fallout» происходит в 2296 году в постапокалиптическом мире, где большая часть человечества была стерта с лица земли в результате ядерной войны. Главной героине Люси предстоит впервые выбраться из бомбоубежища, чтобы спасти своего отца.
На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, она сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами, а также Максимусом из группировки «Братство стали» и наемником по имени Гуль.