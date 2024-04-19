«Фоллаут» официально продлили на второй сезон

«Джонатан, Лиса, Женева и Грейам заворожили мир своим новаторским и смелым шоу. Ожидания были велики, особенно среди поклонников компьютерной франшизы, и на сегодняшний день нам удалось лишь оправдывать их, попутно привлекая миллионы новых фанатов во вселенную. Мы очень рады анонсировать второй сезон сериала всего спустя неделю после его премьеры и ждем не дождемся еще дальше увести зрителей в сюрреалистичный мир „Фоллаута“», — заявила Дженнифер Салке, глава студии Amazon.