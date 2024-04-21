Джеймс Ганн рассказал, что Зак Снайдер невероятно поддерживал его во время перехода в DCU

Джеймс Ганн рассказал в своих соцсетях, что Зак Снайдер невероятно поддерживал его на протяжении всего процесса перехода в DCU. Так режиссер отреагировал на недавнее интервью Снайдера CBR.
Вот что он сказал о будущем DCU при Ганне и Питере Сафране: «Знаете, я довольно открытая книга. Мне кажется, что если к персонажам будут относиться с почтением и мифологически правильно, то я буду только за. Совсем скоро выйдет „Супермен“, так что посмотрим, что из этого получится».
«Супермен» станет первым фильмом, с которого начнется новая DCU. Его сюжет расскажет о путешествии Супермена, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.
«Он воплощение правды, справедливости и американского пути, руководствующийся человеческой добротой в мире, который считает доброту старомодной», — говорится в логлайне фильма.
Его премьера состоится 11 июля 2025 года. В главной роли снялся Дэвид Коренсвет, Лойс Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн, Николас Холт — Лекса Лютора, Мария Габриэла де Фария — Инженера.
Сейчас Ганн также параллельно работает над вторым сезоном «Миротворца». В нем он будет режиссером лишь некоторых эпизодов. Заниматься проектом будут еще три постановщика.