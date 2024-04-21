Джеймс Ганн рассказал, что Зак Снайдер невероятно поддерживал его во время перехода в DCU

Вот что он сказал о будущем DCU при Ганне и Питере Сафране: «Знаете, я довольно открытая книга. Мне кажется, что если к персонажам будут относиться с почтением и мифологически правильно, то я буду только за. Совсем скоро выйдет „Супермен“, так что посмотрим, что из этого получится».