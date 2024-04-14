Стартовали съемки второго сезона «Миротворца»

Джеймс Ганн объявил о старте съемок второго сезона сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли.
Глава DC Studios опубликовал в соцсетях фотографию со шлемом «Миротворца». В комментариях один из поклонников спросил, как Ганн может снимать сериал, если сейчас идет работа над «Суперменом». «Это суббота. Предварительная съемка», — ответил режиссер.
Еще Ганн уточнил, что во втором сезоне «Миротворца» он будет режиссером лишь некоторых эпизодов. Заниматься проектом будут еще три постановщика.
Max заказал второй сезон сериала еще до финала первого сезона после сильного старта на стриминговой платформе. Проект рассказывает о похождениях Миротворца — тщеславного человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы добиться его. В актерский состав сериала входят Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чуквуди Ивуджи, Стив Эйджи и Роберт Патрик.