Стартовали съемки второго сезона «Миротворца»

Max заказал второй сезон сериала еще до финала первого сезона после сильного старта на стриминговой платформе. Проект рассказывает о похождениях Миротворца — тщеславного человека, который верит в мир любой ценой, независимо от того, сколько людей ему придется убить, чтобы добиться его. В актерский состав сериала входят Даниель Брукс, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чуквуди Ивуджи, Стив Эйджи и Роберт Патрик.