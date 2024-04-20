Депутат Хинштейн обвинил вице-спикера Самарской думы в связях с ЛГБТ*

Сам Живайкин заявил, что Хинштейн должен быть в состоянии отличить женскую руку от мужской, имея ввиду, что на фото с маникюром не его палец. Фотографии с активистами он объяснил так: «Я никогда не отказываю в общении с людьми, будь то избиратель с округа, представитель „Молодой Гвардии“, студент, или просто любопытствующий, решивший пообщаться с представителем власти. На просьбы сфотографироваться вместе тоже иду на встречу».