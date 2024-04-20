Депутат Хинштейн обвинил вице-спикера Самарской думы в связях с ЛГБТ*

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связях с ЛГБТ*.
Он опубликовал в своем телеграм-канале пост, где рекомендовал Живайкину не использовать лак для маникюра. К публикации Хинштейн прикрепил фото с якобы пальцем Живайкина, на ноготь которого нанесен розовый лак. Также в вину самарскому политику депутат вменил фотографии с местными молодежными активистами Денисом Леоновичем и Сергеем Спириным.
Леонтович был менеджером центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области. Его уволили с должности после того, как ряд телеграм-каналов опубликовал фотографии якобы с его однополой свадьбы.
Сергей Спирин — член «Молодой гвардии» и председатель комиссии по благоустройству и ЖКХ общественно-молодежного парламента при самарской Думе. Хинштейн заявил, что Спирин участвует в «гей-чатах» и его сообщения там «не оставляют сомнений в его ориентации». В качестве источника информации председатель думского комитета ссылался на анонимный телеграм-канал «Уленшпигель», который публиковал скриншоты из чатов.
«Для Живайкина, как для президента областной федерации борьбы и выходца из „чисто конкретной“ среды (настолько „конкретной“, что его даже не пускают на мероприятия с участием Президента) — подобные фото выглядят совсем „не по понятиям“. Не говоря уж про маникюр. Пацаны Живайкина не поймут. В случае чего — могут даже и „предъявить“. Особенно на фоне непрекращающихся в Самаре гей-скандалов», — написал Хинштейн.
Сам Живайкин заявил, что Хинштейн должен быть в состоянии отличить женскую руку от мужской, имея ввиду, что на фото с маникюром не его палец. Фотографии с активистами он объяснил так: «Я никогда не отказываю в общении с людьми, будь то избиратель с округа, представитель „Молодой Гвардии“, студент, или просто любопытствующий, решивший пообщаться с представителем власти. На просьбы сфотографироваться вместе тоже иду на встречу».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.