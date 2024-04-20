На Бродвее покажут спектакль о Путине и Березовском от сценариста «Короны»

На Бродвее покажут спектакль «Патриоты» — о Владимире Путине и Борисе Березовском, сообщает The New York Times. Бродвейская премьера намечена на 22 апреля.
Поставил спектакль британский драматург Питер Морган, который был сценаристом сериала «Корона», фильмов «Королева», «Последний король Шотландии» и «Фрост против Никсона».
«Патриоты» рассказывают о приходе Путина к власти. Ее действие происходит в России и Великобритании.
Премьера «Патриотов» прошла в июле 2022 года на сцене лондонского театра «Алмейда», затем пьесу показывали в Театре Ноэла Кауарда и в Вест-Энде. В последнем постановка окупилась за 12 недель показа, после чего создатели пьесы задумались и о бродвейской премьере.
Березовского в спектакле играет Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»), роль Путина досталась Уиллу Кину («Корона»).