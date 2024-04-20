На Бродвее покажут спектакль о Путине и Березовском от сценариста «Короны»

Премьера «Патриотов» прошла в июле 2022 года на сцене лондонского театра «Алмейда», затем пьесу показывали в Театре Ноэла Кауарда и в Вест-Энде. В последнем постановка окупилась за 12 недель показа, после чего создатели пьесы задумались и о бродвейской премьере.