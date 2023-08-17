Создатели лондонской пьесы о Путине и Березовском рассчитывают показать ее на Бродвее

Творческая команда не знала, заинтересует ли зрителей история о российских олигархах и Владимире Путине, но их опасения оказались напрасны. Как отметила Фридман, пьеса «невероятно современна и актуальна», хоть большая ее часть была написана до начала российской военной операции на Украине.