Создатели лондонской пьесы о Путине и Березовском рассчитывают показать ее на Бродвее

Создатели пьесы «Патриоты» — о Владимире Путине и Борисе Березовском — надеются представить ее в Нью-Йорке. Об этом продюсер постановки Соня Фридман рассказала Deadline.
Новая пьеса Питера Моргана (сценарист сериала «Корона») окупилась за 12 недель показа в лондонском Вест-Энде, что делает ее переезд на Бродвей более чем вероятным, отмечает издание.
Творческая команда не знала, заинтересует ли зрителей история о российских олигархах и Владимире Путине, но их опасения оказались напрасны. Как отметила Фридман, пьеса «невероятно современна и актуальна», хоть большая ее часть была написана до начала российской военной операции на Украине.
Deadline попросил режиссера спектакля Руперта Гулда прокомментировать слухи о том, что Netflix собирается превратить «Патриотов» в шестисерийную драму. Гулд отказался от комментариев, но сказал, что Морган «рассматривал возможность снять сериал в России с русскими в актерском составе».
Премьера «Патриотов» прошла на сцене лондонского театра «Алмейда», затем пьесу начали показывать в Театре Ноэла Кауарда. Березовского в спектакле сыграл Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»), роль Путина досталась Уиллу Кину («Корона»).