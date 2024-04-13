Россиянин украл детский велосипед, чтобы потом вернуть его за деньги

Подозреваемый признал вину. Он пояснил, что украл и спрятал велосипед, оставленный без присмотра, чтобы получить деньги от владельца за информацию о его местонахождении. Однако затем, по словам мужчины, он забыл, где оставил велосипед, поскольку был пьян.