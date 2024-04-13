Россиянин украл детский велосипед, чтобы потом вернуть его за деньги

Сегодня в 14:00
Фото: Roger Goh/Unsplash

В Рыбинске полицейские задержали похитителя детского велосипеда. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

С заявлением о пропаже в полицию обратилась жительница микрорайона Переборы. Она отметила, что велосипед стоял без присмотра у подъезда ее дома.

Правоохранители смогли установить подозреваемого. Им оказался местный житель, проживающий по соседству.

Подозреваемый признал вину. Он пояснил, что украл и спрятал велосипед, оставленный без присмотра, чтобы получить деньги от владельца за информацию о его местонахождении. Однако затем, по словам мужчины, он забыл, где оставил велосипед, поскольку был пьян.

Правоохранителям удалось найти пропавшее транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК (кража).

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами