Россиянин украл детский велосипед, чтобы потом вернуть его за деньги

В Рыбинске полицейские задержали похитителя детского велосипеда. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.
С заявлением о пропаже в полицию обратилась жительница микрорайона Переборы. Она отметила, что велосипед стоял без присмотра у подъезда ее дома.
Правоохранители смогли установить подозреваемого. Им оказался местный житель, проживающий по соседству.
Подозреваемый признал вину. Он пояснил, что украл и спрятал велосипед, оставленный без присмотра, чтобы получить деньги от владельца за информацию о его местонахождении. Однако затем, по словам мужчины, он забыл, где оставил велосипед, поскольку был пьян.
Правоохранителям удалось найти пропавшее транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК (кража).