Рублево-архангельскую линию московского метро откроют в 2029 году

Московские власти ожидают, что полноценный запуск Рублево-архангельской линии метро произойдет в 2029 году. Об этом заявил руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов.
Рублево-архангельская пройдет от «Делового центра» до проектируемой станции «Ильинская» в Кунцево. Всего в линии будет 10 станции, две из которых — «Деловой центр» и «Шелепиха» — открыты временно в составе БКЛ.
По словам Ликсутова, благодаря новой ветке более 435 тыс. человек получат новые станции метро в пешей доступности. А поездки станут удобнее для 800 тыс. жителей пяти районов Москвы — Пресненского, Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино и Кунцево. Ожидается, что линией будут ежедневно пользоваться почти 250 тыс. пассажиров.
«Пассажиры смогут экономить до 30 минут при поездках в центр города и до 50 минут при поездках до делового центра „Москва-Сити“. До 10% разгрузятся Таганско-Краснопресненская и Арбатско-Покровская линии. На Новорижском и Звенигородском шоссе станет до 10% свободнее», — отметили в департаменте транспорта.
Ранее Сергей Собянин опубликовал схему развития метро, МЦД и МЦК до 2030 года. Согласно ней, за шесть лет появятся 3 новые линии метро и 39 новых станций, однако пятый диаметр на карте не обозначен. Похоже, тоннель, который должен соединить Павелецкое и Ярославское направления, рыть в ближайшие годы не будут. Прошлым летом запуск МЦД-5 переносили с 2025-го на 2026 год.