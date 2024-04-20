Рублево-архангельскую линию московского метро откроют в 2029 году

Ранее Сергей Собянин опубликовал схему развития метро, МЦД и МЦК до 2030 года. Согласно ней, за шесть лет появятся 3 новые линии метро и 39 новых станций, однако пятый диаметр на карте не обозначен. Похоже, тоннель, который должен соединить Павелецкое и Ярославское направления, рыть в ближайшие годы не будут. Прошлым летом запуск МЦД-5 переносили с 2025-го на 2026 год.