Американец верил, что Трамп и Байден устроят фашистский переворот, и поджег себя перед зданием суда

В августе прошлого года он писал, что провел три дня в психиатрической больнице. Позже его задержали за то, что он бросил бокал с вином в портрет бывшего президента Билла Клинтона в одном из отелей Сент-Огюстина во Флориде. Ещё через два дня он пришел туда же в одних трусах, ругался на посетителей матом и громко слушал музыку с колонки.