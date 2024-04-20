Американец верил, что Трамп и Байден устроят фашистский переворот, и поджег себя перед зданием суда

Американец поджег себя перед зданием суда в Манхэттене, где проходили слушания по делу Дональда Трампа. Мужчина верил, что бывший президент США вместе с Байденом готовят «апокалиптический фашистский переворот». Об этом пишет The New York Times.
Инцидент произошел в четверг в Нью-Йорке. 37-летний Макс Азарелло приехал в город из Флориды, встал с плакатом у здания суда и раскидывал вокруг себя листовки. На баннере он написал адрес сайта, через которой распространял теории заговора. Последний пост на ресурсе озаглавлен: «Я поджег себя перед зданием, где судят Трампа».
В какой‑то момент мужчина облил себя жидкостью для розжига и поднес зажигалку. Свидетели пытались сбить с него пламя. Через пару минут на место прибыли полицейские и потушили огонь, его забрали в машину скорой помощи и доставили в больницу. Вечером в пятницу он скончался.
Азарелло ходил по Манхэттену с разными плакатами всю неделю. На одном из них он написал: «Трамп заодно с Байденом, и они готовят фашистский переворот». Обращавшим на него внимание журналистам парень обещал: «Крупнейшая сенсация в вашей жизни, либо верну деньги!».
В беседе с одним из них Азарелло заявил, что понял всё об американском правительстве, прочитав о криптовалютах и биографии миллиардера Питера Тиля, спонсирующего политические кампании и известного провокационными заявлениями.
«Трамп тоже в курсе всего. В стране сложилась тайная клептократия, и она может привести только к апокалиптическому фашистскому перевороту», — утверждал мужчина.
В августе прошлого года он писал, что провел три дня в психиатрической больнице. Позже его задержали за то, что он бросил бокал с вином в портрет бывшего президента Билла Клинтона в одном из отелей Сент-Огюстина во Флориде. Ещё через два дня он пришел туда же в одних трусах, ругался на посетителей матом и громко слушал музыку с колонки.
Ещё через три дня Азарелло наконец арестовали за вандализм. Он снимал и ломал вывески, например, он снял со здания службы дезинсекции предупреждение о возможных химикатах в воздухе и уверял полицейских, что компания собиралась уничтожать детей и собак.
Кроме этого, в своих соцсетях активист предлагал фолловерам читать антигосударственную литературу, а также запостил фото своего ковид-паспорта, поверх которого нарисовал знак биткоина и написал: «Финансовая суперпирамида».