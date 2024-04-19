В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле суда, где проходил отбор присяжных по делу Дональда Трампа

В Нью-Йорке неизвестный поджег себя около здания суда, где проходил отбор присяжных по уголовному делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил The New York Times.
Мужчины вылил на себя зажигательную жидкость в парке Колт-Понд, который находится через дорогу от суда. Он находился в этот момент в той части парка, которую оцепили для сторонников Трампа. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Прохожие и полицейские попытались потушить охватившее его пламя. Тем не менее, мужчина получил серьезные повреждения. Его госпитализировали с места происшествия на скорой помощи.
В данный момент мужчина находится в критическом состоянии. По словам ведущей CNN Лоры Коутс, он полностью обгорел. Личность мужчины выясняется.
По информации СМИ, перед самосожжением молодой человек разбрасывал возле суда листовки. В них содержалась критика Нью-Йоркского университета и антиправительственные теории заговора.
19 апреля суд на Манхэттене завершил формирование коллегии присяжных, которая примет участие в рассмотрении дела Трампа. В коллегию войдут 12 человек, еще шесть присяжных будут запасными.
Рассмотрение одного из четырех уголовных обвинений против Трампа начнется 22 апреля. На заседании будут обсуждать вероятную фальсификацию бизнес-отчетности, якобы предпринятую Трампом, чтобы скрыть платежи порноактрисе Сторми Дэниелс. Экс-президент, как считает следствие, заплатил девушке за молчание в 2016 году.