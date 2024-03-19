«Мой мир навсегда изменился»: вышел новый трейлер «Фуриосы»

«В детстве мой мир навсегда изменился. Моя мать была великолепна, а он забрал у меня все это. Мое детство, моя мать — я хочу их вернуть», — говорит в трейлере Фуриоса. В конце видео она наконец встречается лицом к лицу с Дементусом. «Помнишь меня?!» — спрашивает Фуриоса.