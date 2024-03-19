«Мой мир навсегда изменился»: вышел новый трейлер «Фуриосы»

Сегодня в 21:17
Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube

Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Премьера ленты состоится 24 мая 2024 года.

«В детстве мой мир навсегда изменился. Моя мать была великолепна, а он забрал у меня все это. Мое детство, моя мать — я хочу их вернуть», — говорит в трейлере Фуриоса. В конце видео она наконец встречается лицом к лицу с Дементусом. «Помнишь меня?!» — спрашивает Фуриоса.

Сюжет антиутопического экшн-эпоса о Фуриосе, похищенной в юном возрасте военачальником Дементусом. В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет грядущего фильма растянется на пятнадцать лет.

Главную героиню играет Аня Тейлор-Джой, Дементуса — Крис Хемсфорт, Риктуса Эректуса — Натан Джонс, Органомеханика — Ангус Сэмпсон. В ленте также снялся Том Берк.

Приквел «Безумного Макса» стал самым масштабным кинопроектом, снятым в Австралии. Режиссерское кресло вновь занял Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария.

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