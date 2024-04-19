Луи рассказывает о правилах жизни вампиров в тизере продолжения «Интервью с вампиром»

На ютуб-канале amc+ опубликовали новый тизер второго сезона «Интервью с вампиром», который выйдет 12 мая. В нем рассказывается о правилах жизни вампиров.
В частности, из видео становится ясно, что вампиры живут в ковенах, каждый из которых имеет лидера. Вампирам запрещено «преподносить темные подарки» детям, иными словами, обращать их.
Кроме того, ни один вампир не должен уничтожать другого. Нарушивших эти правила, очевидно, ожидает вампирский суд. Будет ли он грозить кому‑то из уже знакомых зрителей героев, неясно.
В новых эпизодах сериала Луи вместе с Клодией отправятся из Нового Орлеана в Европу, где обнаружат парижский театр вампиров. Там они познакомятся с Арманом, который будет сопровождать Луи на протяжении многих десятилетий.
Первый сезон «Интервью с вампиром» вышел на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ в октябре 2022 года. В центре сюжета были запутанные отношения Луи и могущественного вампира Лестата.
Шоураннером сериала выступил Ролин Джонс, известный по «Подпольной империи» и «Перри Мейсону». Продюсированием проекта занималась сама Энн Райс вплоть до своей смерти, а также ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор.
Роль Луи исполняет в проекте звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клодии — Делейн Хейлс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно увидеть Ассада Замана и Эрика Богосяна.