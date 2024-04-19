Ник Офферман рассказал, что пробыл целую ночь в тюрьме, когда был подростком

Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас») рассказал, что провел целую ночь в тюрьме в подростковом возрасте.
Актер пошутил, что был «придурком» в семье «примерных граждан». По словам Оффермана, однажды его и друзей задержала полиция, так как их приняли за грабителей.
Он рассказал, что употреблял с друзьями запрещенные вещества, спрятавшись у ручья за местным театром, когда неожиданно они увидели полицейских с фонарями.
«Мы стали на цыпочках уходить, а они пустились в погоню. В итоге они схватили нас, и невероятно крепкая, миниатюрная женщина поставила сапог мне на голову и наставила на меня пистолет. Оказалось, что выше по течению ограбили ресторан с кучей денег. Естественно, они увидели бегущих ребят и бросились за нами», — уточнил актер.
В настоящее время увидеть Оффермана можно в новом фильме Алекса Гарланда «Падение империи». Действие ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.
По сюжету Техас, Калифорния и другие западные штаты объявляют войну федеральной власти, в стране наступает хаос. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента США.