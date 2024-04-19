Ник Офферман рассказал, что пробыл целую ночь в тюрьме, когда был подростком

«Мы стали на цыпочках уходить, а они пустились в погоню. В итоге они схватили нас, и невероятно крепкая, миниатюрная женщина поставила сапог мне на голову и наставила на меня пистолет. Оказалось, что выше по течению ограбили ресторан с кучей денег. Естественно, они увидели бегущих ребят и бросились за нами», — уточнил актер.