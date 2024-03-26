Юрий Никулин станет героем нового фильма братьев Андреасян. Его образ сделали с помощью ИИ

Сегодня в 18:43
Кадр из фильма «Кавказская пленница»/«Мосфильм»

Юрий Никулин станет героем нового фильма братьев Андреасян «Манюня: Приключения в Москве». Об этом продюсер картины Гевонд Андреасян сказал журналистам на форуме «Российский кинобизнес», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

У персонажа будут внешность и голос покойного актера, их воссоздали с помощью искусственного интеллекта, поделился с журналистами соавтор фильма. Он подчеркнул, что создатели ленты получили разрешение от семьи на использование образа от семьи Никулина.

Андреасян отметил, что работа по воссозданию модели заняла у команды около восьми месяцев, а образ звезды советского кино и цирка не будут использовать в промокампании.

На презентации «НМГ Кинопрокат» журналистам были показаны три сцены из сиквела «Манюни». Издание отметило, что «результат действительно впечатляет».

«Приключения в Москве» продолжают историю комедийного сериала «Манюня». Проект экранизирует одноименную повесть Наринэ Абгарян, за которую писательница получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года» и была номинирована на премию «Большая книга».

Кроме трех сезонов проекта Okko вышли также адаптация для кинотеатров «Манюня в кино» и фильм «Манюня: Новогодние приключения». Кроме этого, в планах у «Кинокомпании братьев Андреасян» мультсериал.

«Манюня: Приключения в Москве» должен выйти в российских кинотеатрах 30 мая 2024 года.

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