Киану Ривз может сняться в новом фильме Рубена Эстлунда

Киану Ривз ведет переговоры о том, чтобы сняться в новом фильме Рубена Эстлунда «The Entertainment System Is Down». Об этом сообщает Variety.
Точный сюжет ленты до сих пор не разглашается, но ранее режиссер говорил, что ее действие будет развиваться во время длительного перелета, на котором отключается развлекательная система.
Точная роль, которую может получить Ривз в фильме, неизвестна. Кто еще сыграет в нем тоже не уточняется.
Ранее стало известно, что Эстлунд планирует построить в студии копию пассажирского самолета в натуральную величину для сатирической комедии.
Предыдущие фильмы режиссера «Игра», «Форс-мажоры», «Квадрат» и «Треугольник печали» были хорошо приняты критиками. Его последний фильм в 2022 году взял «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля.