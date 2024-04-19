«Будет видно невооруженным глазом»: в 2024 году в небе взорвется уникальная звезда

В 2024 году в трех тысячах световых лет от Земли произойдет взрыв уникальной звезды. Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на руководителя Управления окружающей среды НАСА Билла Кука.
Речь идет о «полыхающей звезде» в созвездии Северной короны. Это одна из 10 повторных звезд, которая уже взрывалась 12 мая 1866-го и 9 февраля 1946-го.
По словам Кука, точную дату явления назвать невозможно, но его «будет видно невооруженным глазом». «Если это будет близко к нам или относительно близко, мы увидим, как в нашем небе появится что‑то новое», — добавил он.
Уникальность звезды в том, что ее взрыв происходит примерно каждые 80 лет. Кук сравнил ее яркость с Полярной звездой.
Ранее Белый дом поручил НАСА установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел. По данным Reuters, США стремятся стать автором международных норм в космосе на фоне растущей лунной гонки между странами и частными компаниями.