Белый дом поручил NASA разработать единый стандарт времени на Луне

«Те же часы, что и на Земле, на Луне шли бы с другой скоростью», — заявил руководитель NASA по космической связи и навигации Кевин Коггинс. В записке Белого дома говорится, что на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за стандартные 24 часа.