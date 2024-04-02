Белый дом поручил NASA разработать единый стандарт времени на Луне

Белый дом поручил NASA установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел, сообщает Reuters. США стремятся стать авторами международных норм в космосе на фоне растущей лунной гонки между странами и частными компаниями, пишет информагентство.
Reuters ознакомилось с адресованной NASA запиской администрации президента США. Оттуда следует, что космическое агентство должно разработать план по внедрению «Скоординированного лунного времени» (LTC) к концу 2026 году.
LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения своих миссий требуется предельная точность. Различная гравитационная сила и другие факторы на Луне и других небесных телах меняют восприятие времени там и на Земле, уточняет Reuters.
«Те же часы, что и на Земле, на Луне шли бы с другой скоростью», — заявил руководитель NASA по космической связи и навигации Кевин Коггинс. В записке Белого дома говорится, что на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за стандартные 24 часа.
23 февраля американский космический аппарат «Одиссей» совершил посадку на Луну впервые за полвека. Стоимость миссии оценивается в 118 млн долларов.