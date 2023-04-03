Небольшой компьютерный клуб в РФ в среднем зарабатывает 200 тыс. рублей в месяц

Крупные клубы (36–50 ПК), которых тоже больше всего в Центральном и Уральском округах, зарабатывают около 700 тыс. рублей. Есть еще «гиперклубы» (более 50 ПК), лидирующие в Приволжском округе, на пике зарабатывают около 1,2 млн рублей, но их заработок зависит от сезонов и акций.