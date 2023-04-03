Небольшой компьютерный клуб в РФ в среднем зарабатывает 200 тыс. рублей в месяц

Небольшие компьютерные клубы, в которых находятся менее 15 ПК, зарабатывают в месяц примерно 200 тыс. рублей. Больше всего их в Северо-Кавказском и Северо-Западном округах, поделился с «Игроманией» статистикой поставщик ПО для компьютерных клубов SmartShell.
При этом в феврале заработок малых клубов вырос до 272 тыс. рублей. В Центральном и Уральском округах лидируют средние клубы, где стоят до 35 ПК. Максимум, который они заработали в январе, составляет 426 тыс. рублей, в обычные время — 390 тыс.
Крупные клубы (36–50 ПК), которых тоже больше всего в Центральном и Уральском округах, зарабатывают около 700 тыс. рублей. Есть еще «гиперклубы» (более 50 ПК), лидирующие в Приволжском округе, на пике зарабатывают около 1,2 млн рублей, но их заработок зависит от сезонов и акций.