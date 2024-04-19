Критики разгромили вторую часть «Мятежной Луны» Зака Снайдера

«Следует отдать должное первой „Мятежной Луне“: там было несколько крутых сцен, много экшна и динамики (пусть и бессмысленной). В „Дарующей шрамы“ сюжет пытается сделать персонажей и мир вокруг них более значимыми, но недостаточно старается. Эту историю было приятнее наблюдать, когда нам ничего не объясняли», — отметил Deadline.