Критики разгромили вторую часть «Мятежной Луны» Зака Снайдера

На стриминговом сервисе Netflix вышла вторая часть научно-фантастической саги Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы».
Сюжет сиквела рассказывает о главной героине Коре и выживших воинах, которые готовы пожертвовать всем в схватке с жестокой Империей во главе с тираном Балисариусом.
К своим ролям вернулись София Бутелла («Аргайл», «Мумия»), Чарли Ханнем («Сыны анархии», «Джентльмены»), Михил Хейсман («Игра престолов»), Пэ Дуна («Восьмое чувство»), Стаз Наир («Супергерл»), Эд Скрейн («Дэдпул»), Джена Мэлоун («Любовь истекает кровью»), Кэри Элвес («Пила»), Кори Столл («Человек-муравей») и Фра Фи («Соколиный Глаз»).
Первые отзывы кинокритиков оказались сугубо негативными. Например, издание Variety написало, что два фильма можно было объединить в один, а в нынешнем виде сиквел кажется очень затянутым.
«В фильме много смерти, но мало жизни. Исполнительница главной роли София Бутелла выглядит вялой, пока у нее в руке не оказывается нож», — заявил New York Times.
«Следует отдать должное первой „Мятежной Луне“: там было несколько крутых сцен, много экшна и динамики (пусть и бессмысленной). В „Дарующей шрамы“ сюжет пытается сделать персонажей и мир вокруг них более значимыми, но недостаточно старается. Эту историю было приятнее наблюдать, когда нам ничего не объясняли», — отметил Deadline.
Первый фильм саги — «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — вышел 15 декабря 2023-го. Критики также разгромили ленту, однако, по мнению Василия Говердовского, зазря. В своей рецензии он написал, что картина вышла «кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала Heavy Metal, „Семи самураев“ и одной саги из далекой-далекой галактики».