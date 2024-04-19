Режиссер хоррора «Immaculate» удивился российскому названию фильма — «Омен. Непорочная»

Сегодня в 16:28
Фото: Global Film

Режиссер Майкл Мохан («Вуайеристы», «Сплошной отстой!») удивился тому, как в России локализовали название его фильма «Immaculate» («Непорочная»).

«Ничего себе. Я правильно понял? Наш российский дистрибьютор изменил название нашего фильма на „Омен. Непорочная“?» — написал он в своих соцсетях.

Фильм вышел в прокат 21 марта. Ее дистрибьютором в России стала компания Global Film. Главную роль в ленте играет Сидни Суини.

Она исполняет роль верующей женщины по имени Сесилия, которая узнает пугающие и зловещие истины во время своего путешествия по европейской сельской местности в итальянский монастырь. Сценарий хоррора написал Эндрю Лобел.

Тем временем «Омен. Непорочная» не имеет никакого отношения к серии фильмов «Омен» о приходе и становлении Антихриста. 

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