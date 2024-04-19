Баста: «Я не люблю современный рэп»

«Сейчас время повторений, копирования. Есть, например, Miyagi & Andy Panda — крутые ребята, а рядом — десять их повторений. То же самое со Скриптонитом и другими популярными артистами. Те, кто их копирует, не хотят трудиться и идти на риск. Они работают по алгоритму, идут по дорожке, уже кем‑то протоптанной. Поэтому тебе и не нравится то, что ты слышишь, — это однотипная и неинтересная ***** [ерунда]. Хотя, стоит признать, она пользуется у слушателей успехом», — пояснил рэпер.