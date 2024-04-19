Баста: «Я не люблю современный рэп»

Сегодня в 14:50
Фото: Баста/VK

В интервью для 105-го номера журнала «Сноб» Баста признался, что не любит современный рэп и «всех этих одинаковых исполнителей, которые читают с автотюном».

«Сейчас время повторений, копирования. Есть, например, Miyagi & Andy Panda — крутые ребята, а рядом — десять их повторений. То же самое со Скриптонитом и другими популярными артистами. Те, кто их копирует, не хотят трудиться и идти на риск. Они работают по алгоритму, идут по дорожке, уже кем‑то протоптанной. Поэтому тебе и не нравится то, что ты слышишь, — это однотипная и неинтересная ***** [ерунда]. Хотя, стоит признать, она пользуется у слушателей успехом», — пояснил рэпер.

Говоря про свой музыкальный стиль, музыкант отметил, что его сложно повторить, поскольку непонятно, что и как копировать. «Я не сваливаю все в одну кучу: да, мой основной проект — Баста, но есть еще „Ноггано“, N1NT3ND0, „Рабочий городок“ и электронный проект Gorilla Zippo», — отметил он.

Музыкант заявил, что «Баста 40», вышедший в 2021 году, будет последним альбомом Басты. По мнению музыканта, такие пластинки — с долгими вступлениями и длинными песнями — больше никому не нужны. Сейчас «время ярких и коротких вспышек», «слушая музыку, люди хотят испытывать те же эмоции, что и при просмотре видео в соцсетях», — считает артист.

20 апреля Баста отметит свой день рождения концертом в Москве, а затем отправится в тур из 50 концертов в разных городах страны. Рэпер поделился, что он записал несколько новых песен специально для живых выступлений, и по-другому их услышать никак не получится.

Недавно новый проект Басты Rabochiy Gorodok представил дебютный альбом «Lombard». Он вдохновлен рэп-метал-группами 2000-х и отдает дань родному микрорайону рэпера. В интервью «Снобу» музыкант отметил, что уже снято шесть клипов на песни с новой пластинки, пока можно помотреть лишь один — на трек «Пуля в голове».

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