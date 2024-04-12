Новый проект Басты выпустил дебютный альбом «Lombard»

Rabochiy Gorodok — новый проект Басты — представил дебютный альбом «Lombard». Баста выступает здесь под псевдонимом Харитон Раздайбеда (Раздайбеда — фамилия матери Басты).
«Вдохновившись лучшим на рок-сцене, Харитон, Кабан, Бендер, Петр I, Трудовик и Святой создали свой собственный самобытный мир и выпустили свою первую ласточку», — рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.
Артисты назвали пластинку ностальгическим признанием в любви металу, юности и данью родному микрорайону (Рабочий городок — название района в Ростове-на-Дону, в котором прошли детство и юность Басты).
Среди групп, вдохновивших на запись, Харитон называет Rage Against the Machine, Dog Eat Dog, Clawfinger. «Я любил сырой, гаражный, прямой звук Dog Eat Dog. Я уже слушал и классику рока, и рэпчик, поэтому был очень впечатлен. В течение всей карьеры я писал какие‑то рокерские песни, так что, когда мы собрались вместе, стало понятно, что надо делать альбом. Записать его так, как будто мы на одной сцене с IFK, „Кирпичами“ и другими», — поделился он.
В ближайшее время Rabochiy Gorodok планирует отправиться в тур: «Ждите нас, ДК, ждите, провинции, ждите, Рабочие городки! Будет слэм. Харитон едет к вам!» Билеты обещают продавать по ценам от 100 рублей, «чтобы порубиться могли все».