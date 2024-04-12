Новый проект Басты выпустил дебютный альбом «Lombard»

Среди групп, вдохновивших на запись, Харитон называет Rage Against the Machine, Dog Eat Dog, Clawfinger. «Я любил сырой, гаражный, прямой звук Dog Eat Dog. Я уже слушал и классику рока, и рэпчик, поэтому был очень впечатлен. В течение всей карьеры я писал какие‑то рокерские песни, так что, когда мы собрались вместе, стало понятно, что надо делать альбом. Записать его так, как будто мы на одной сцене с IFK, „Кирпичами“ и другими», — поделился он.