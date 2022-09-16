Хип-хоп, исчезающий язык и музыка сибирских народов: кто такие Otyken

В сети набирает популярность этническая музыкальная группа Otyken. Ее участники совмещают современные тенденции индустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке — сейчас им владеют всего 44 человека.

На фоне последних успехов группа запланировала несколько концертов на сентябрь и подробно рассказала о своей концепции и об участниках. А мы делимся находкой с вами.

В Otyken входят представители малочисленных народов Сибири: чулымцы, кето и селькупы. Музыканты поют на своих родных языках — хакасском, чулымском и русском. Как поясняют участники группы, «чулымский — это тот же хакасский, но с диалектом, отличается около 30% слов».

«Это тюркская группа языков, но чулымский язык также имеет общие параллели с языком кетов и селькупов, исторически они не раз переплетались. Также, по результатам исследований японских антропологов с Хоккайдо, у этих народов есть общие корни с айнами (которые в неопределенное время ушли на восток из Центральной Сибири)», — пишет Азян, солистка группы Otyken.

Музыканты ведут страницы во всех соцсетях. Наиболее популярны они в TikTok (1,6 млн подписчиков) и Instagram* (190 тыс.). При этом в последнем 90% подписчиков — иностранцы. На YouTube апрельский клип Otyken набрал 3,5 млн просмотров.

Otyken рассказывают, что общаются с представителями разных коренных народов из Японии, США и Канады. Их музыка уже набирает популярность по всему миру — ее играют по радио в Северной и Южной Америке, а в тиктоке можно найти ролики коренных индейцев под треки Otyken.

«В последнее время на наши аккаунты подписывается много ребят из Казахстана, Киргизии и других ближайших стран. Многие люди находят общность наших языков», — говорится в посте группы.

Во время зарождения группы музыканты «учились ломать некоторые законы фолк-музыки, чтобы сделать ее современной». Так, струнный инструмент начал звучать вместе с интерпретацией Otyken к хакасским частушкам, а в одном треке могут смешаться этнические мотивы, R’n’B, рок, поп, рэп, техно, хип-хоп, джаз и другие жанры.

Начиная с первого альбома Otyken, вышедшего в 2018 году, неоднократно менялась не только их музыка, но и самоподача.

«Мы исполняем жанр world music, но не привязываемся к традициям, культуре, одежде, музыкальным инструментам конкретно одного народа. Мы представляем некий собирательный образ группы коренных народов Центральной Сибири. Нам важно, чтобы все это понимали. Поэтому за рубежом нас прозвали „Сибирские аборигены“, изначально у нас такой идеи не было, мы просто подхватили то, что всем проще понять и принять, да и нам эта концепция понравилась. Иногда нас называют „Чукчами“, что для нас тоже кажется веселым и приятным, потому что отражает заложенную тенденцию». Otyken

Во всех своих клипах Otyken одеты в костюмы, вдохновленные традиционной одеждой многих коренных народов Сибири. Наряды они шьют себе сами, поэтому у них большое пространство для творчества.

«Кто сказал, что у коренных народов Сибири не может быть своей моды или, к примеру, что она не может меняться? Мы местные девушки, и нам хочется украшать себя так же, как и всем другим представительницам прекрасного пола, мы очень внимательны к деталям», — заявляют исполнители.

Самый свежий клип Otyken вышел в августе. Ролик на песню «Legend» был снят в Краснодарском крае, а сама песня, уже по традиции, оказалась смешением народных музыкальных инструментов и современной аранжировки.

«Наше мистическое горловое пение, специальный стихийный вокал, очаровательные звуки варгана, хомы, моринхура и кожаных барабанов доставят вас к диким зарослям сибирской тайги», — говорится под роликом.

Можно включить субтитры, чтобы понять, о чем песня

А вот некоторые из восторженных комментариев под клипом.

«Привет из Казахстана — случайно увидел ВАС — очень понравилось: звучит красиво и сами тоже красивые».

«В общем, после дня прослушивания этой песни понял, что бит здесь круче, чем у Billie Eilish в „Bad Guy“, и это просто суперхит, нужно выйти с ним в массы, возможно, даже мировые».

«Я бы очень хотел поблагодарить YouTube за то, что он привел меня к этим удивительным людям, люблю вашу музыку, продолжайте в том же духе, пожалуйста!»

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