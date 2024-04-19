Актеры «Криминального чтива» воссоединились в честь 30-летия фильма

Звезды «Криминального чтива» Джон Траволта, Сэмуэль Л.Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель воссоединились, чтобы отпраздновать 30-ю годовщину выхода легендарной картины Квентина Тарантино на Фестивале классического кино TCM, передает Deadline.
Темой события стали криминальные картины. Помимо «чтива», на фестивале пройдут показы «Чайнатауна», «Грязного Гарри», «Собачьего полдня», «Хладнокровного убийства», «К северу через северо-запад» и «В порту».
Все показы традиционно сопровождаются вступительным словом от актеров и режиссеров лент. Просмотр «Криминального чтива» включал обсуждение с участием Траволты, Турман, Джексона и Кителя. Среди других актеров картины на фестивале присутствовали Розанна Аркетт, Фил ЛаМарр, Берр Стирс, Эрик Штольц, Джулия Суини и Фрэнк Уэйли.
«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году и стало вторым фильмом Квентина Тарантино, который заявил, что выпустит всего 10 фильмов в качестве режиссера.
Недавно он отказался от работы над картиной «Кинокритик», которая должна была стать завершающей в его карьере постановщика. Съемки ленты, главную роль в которой должен был сыграть Брэд Питт, были отложены, потому что Тарантино захотел переписать сценарий. В итоге кинематографист отложил материал и создаст какой‑то другой.