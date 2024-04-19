Актеры «Криминального чтива» воссоединились в честь 30-летия фильма

Недавно он отказался от работы над картиной «Кинокритик», которая должна была стать завершающей в его карьере постановщика. Съемки ленты, главную роль в которой должен был сыграть Брэд Питт, были отложены, потому что Тарантино захотел переписать сценарий. В итоге кинематографист отложил материал и создаст какой‑то другой.