Шарлота отказались отпустить из СИЗО

Сегодня в 14:37
Фото: @sharl.ot

Самарский областной отказался менять меру пресечения певцу Шарлоту, следует из материалов на сайте суда. Он останется в СИЗО.

Адвокат певца пытался оспорить решение Кировского районного суда, который в январе продлил арест Шарлоту на два месяца, до 24 марта. После этого суд вновь продлил арест — до 23 апреля.

В суде заявили, что не нашли основания для удовлетворения апелляционной жалобы. Там напомнили, что Шарлот обвиняется в преступлениях «против мира и безопасности человечества, а также в совершении преступления, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

В суде отметили, что музыкант не проживал по месту регистрации на протяжении двух лет, путешествуя по городам, и у него нет источников дохода.

Эдуарда Шарлота задержали в ноябре прошлого года по прилете из Армении в Петербург. Шарлот говорил, что хочет вернуться в Россию, чтобы презентовать новый русскоязычный альбом и «бороться за русскоязычную культуру».

Позже стало известно, что на него заведены уголовные дела о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером»; а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.

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