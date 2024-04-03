Лукас, Спилберг и Джордан возглавили рейтинг богатейших знаменитостей от Forbes

Forbes составил список самых богатых знаменитостей за 2024 год. Его возглавил режиссер и автор франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас с состоянием в 5,5 млрд долларов. Большую часть этой суммы он получил после продажи LucasFilm медиакорпорации Disney в 2012 году.
На второй строчке — режиссер Стивен Спилберг, чье состояние журнал оценил в 4,8 млрд долларов. Спилберг вошел в список миллиардеров еще в 1994 году, став первым режиссером, которому удалось добиться этого. Постановщик признался Forbes, что не получает зарплату уже 10 лет. Его доходы состоят из процента от продаж его фильмов и доли с каждого билета в тематических парках Universal (ее Спилберг получает благодаря сериалу об Индиане Джонсе).
Замыкает тройку богатейших знаменитостей бывший баскетболист Майкл Джордан с состоянием в 3,2 млрд. В 2015 году он стал первым спортсменом-миллиардером, во многом из‑за сотрудничества с компаниями вроде Nike. В августе 2023 года Джордан продал команду «Шарлотт Хорнетс» за 3 млрд долларов, которую приобрел в 2010-м за 175 млн.
Впервые в рейтинг миллиардеров попала певица Тейлор Свифт, заняв 14-ю строчку и став самым молодым его участником. Полностью список Forbes выглядит так:
- Джордж Лукас (5,5 млрд долларов)
- Стивен Спилберг (4,8 млрд)
- Майкл Джордан (3,2 млрд)
- Опра Уинфри (2,8 млрд)
- Jay Z (2,5 млрд)
- Ким Кардашьян (1,7 млрд)
- Питер Джексон (1,5 млрд)
- Тайлер Перри (1,4 млрд)
- Рианна (1,4 млрд)
- Тайгер Вудс (1,3 млрд)
- Леброн Джеймс (1,2 млрд)
- Мэджик Джонсон (1,2 млрд)
- Дик Вольф (1,2 млрд)
- Тейлор Свифт (1,1 млрд)
В марте Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. В первую тройку вошли Адам Сэндлер, Марго Робби и Том Круз.