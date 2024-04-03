Лукас, Спилберг и Джордан возглавили рейтинг богатейших знаменитостей от Forbes

На второй строчке — режиссер Стивен Спилберг, чье состояние журнал оценил в 4,8 млрд долларов. Спилберг вошел в список миллиардеров еще в 1994 году, став первым режиссером, которому удалось добиться этого. Постановщик признался Forbes, что не получает зарплату уже 10 лет. Его доходы состоят из процента от продаж его фильмов и доли с каждого билета в тематических парках Universal (ее Спилберг получает благодаря сериалу об Индиане Джонсе).