Neon опубликовал новый тизер хоррора «Собиратель душ»

Режиссером картины выступил Оз Перкинс. Он рассказал об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Чем ближе она оказывается к правде о личности маньяка, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.