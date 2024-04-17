Neon опубликовал новый тизер хоррора «Собиратель душ»

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер хоррора «Собиратель душ», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж («Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Сокровище нации», «Семьянин»).
Лауреат премии «Оскар» сыграл серийного убийцу, с личностью которого связана запутанная тайна. Ключи к ее отгадке создатели фильма оставляют в тизерах, погружающих в жуткую и тревожную атмосферу истории.
Новый тизер под названием «Sweet: Part Two» стал уже четвертым по счету промороликом, вышедшим за последние месяцы. Первый из них назывался «На тебе зубы гидры»: он демонстрировал загадочные шифры, окружающие персонажей хоррора.
Свежий ролик предлагает новые изображения из будущего хоррора. На них монахиня закрывает лицо окровавленными руками, темная фигура стоит позади маленькой девочки, а женщина пронзает ножом похожую на ребенка куклу.
Сопровождают видео неясные строки: «Так близко малиновый цвет и клевер, теперь они все ушли к краю, где начинается чернота, длинный раздвоенный язык шипит». Они должны стать понятными, когда фильм «Собиратель душ» выйдет на экраны. Это произойдет 12 июля.
Режиссером картины выступил Оз Перкинс. Он рассказал об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Чем ближе она оказывается к правде о личности маньяка, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.
Помимо Кейджа, в ленте снялись Майка Монро («В объятиях лжи», «Жаркие летние ночи», «Оно»), Алисия Уитт, Блэр Анервуд, Дакота Долби, Эрин Бойес и другие актеры.