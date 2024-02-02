Вышел тизер триллера «Собиратель душ», в котором снялись Майка Монро и Николас Кейдж

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер триллера «Собиратель душ» («Longlegs»), в котором снялись Майка Монро («В объятиях лжи», «Жаркие летние ночи», «Оно») и Николас Кейдж («Знамение», «Пророк», «Семьянин»).
Фильм расскажет об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Чем ближе она оказывается к правде о личности маньяка, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.
Режиссером картины выступил Оз Перкинс, известный по фильмам «Гретель и Гензель» и «Февраль». Он же написал сценарий ленты. На роль главного злодея своего триллера он пригласил Кейджа.
В мировой прокат «Собиратель душ» выйдет 12 июля 2024 года. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля
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