Вышел тизер триллера «Собиратель душ», в котором снялись Майка Монро и Николас Кейдж

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:07
Изображение: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер триллера «Собиратель душ» («Longlegs»), в котором снялись Майка Монро («В объятиях лжи», «Жаркие летние ночи», «Оно») и Николас Кейдж («Знамение», «Пророк», «Семьянин»).

Фильм расскажет об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Чем ближе она оказывается к правде о личности маньяка, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

Режиссером картины выступил Оз Перкинс, известный по фильмам «Гретель и Гензель» и «Февраль». Он же написал сценарий ленты. На роль главного злодея своего триллера он пригласил Кейджа.

В мировой прокат «Собиратель душ» выйдет 12 июля 2024 года. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+