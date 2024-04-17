Джек Блэк подтвердил, что сыграл Стива в фильме по мотивам Minecraft

Американский актер Джек Блэк, известный по фильмам «Отпуск по обмену» и «Школа рока», подтвердил в инстаграме*, что сыграл роль Стива в картине по мотивам игры Minecraft.
Артист опубликовал видео со съемочной площадки. На нем можно увидеть радугу над парковкой фургонов для актеров, а также личный фургон Блэка. На его двери указано, что машина предназначена для исполнителя роли Стива.
Внутри фургон украшен изображениями героев Minecraft. Во время демонстрации окружения Блэк радостно напевает песенку о радуге. В конце ролика он сам появляется в кадре и улыбается подписчикам.
Поклонники актера с восторгом встретили новость о его очередном проекте. «Это то, что нам нужно было сегодня», — написала одна девушка. «Радость, которую этот мужчина приносит мне, так невероятно неоценима», — добавила другая.
«Джек Блэк только что сделал мой день лучше», — прокомментировал фанат артиста. «Вот почему он лучший во все времена», — отметил еще один поклонник Блэка.
Помимо Блэка, в фильме снялись Джейсон Момоа («Аквамен»), Дэниель Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Себастьян Юджин Хансен («История Лизи»), Эмма Майерс («Уэнсдей»), Кейт Маккиннон («Барби»), Дженнифер Кулидж («Белый лотос») и Джемейн Клемент («Чем мы заняты в тени»).
Режиссером фильма выступил Джаред Хесс, автор фильмов «Наполеон Динамит» и «Зачинщики». Сценарий написал Крис Боумен и Хаббел Палмер. Съемки ленты завершились. Премьера состоится 4 апреля 2025 года.
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