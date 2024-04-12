В Новой Зеландии завершились съемки экранизации Minecraft. Об этом в своих соцсетях рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа.
В честь этого он опубликовал совместную фотографию с Джеком Блэком и съемочной группой. «Невероятный опыт работы в кино, поистине одно из лучших времен в моей жизни. Новая Зеландия, ты волшебна», — говорится в его посте.
Сюжет расскажет историю группы друзей-авантюристов, которым придется спасти свой мир от дракона Эндера. Детали сюжета и даже концепция картины пока что не сообщаются.
Помимо Момоа и Блэка, в фильме снимаются Эмма Майерс, Даниель Брукс, Себастьян Юджин Хансен и Дженнифер Кулидж.
Экранизацию Minecraft планировали еще с далекого 2014 года. Режиссерское кресло собирались занять Шон Леви и Роб МакЭлхенни, но в итоге они не стали заниматься проектом. Теперь в качестве постановщика выступает Джаред Хесс, работавший ранее над культовой лентой «Наполеон Динамит» и сериалом «Последний человек на Земле».