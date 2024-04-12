Завершились съемки экранизации Minecraft

Экранизацию Minecraft планировали еще с далекого 2014 года. Режиссерское кресло собирались занять Шон Леви и Роб МакЭлхенни, но в итоге они не стали заниматься проектом. Теперь в качестве постановщика выступает Джаред Хесс, работавший ранее над культовой лентой «Наполеон Динамит» и сериалом «Последний человек на Земле».