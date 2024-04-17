В России побит рекорд по сумме взяток. Сотрудника МВД обвиняют во взятках на 5 млрд рублей

Сегодня в 20:19
Дмитрий Захарченко. Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Рекорд по сумме взяток, установленный экс-полковником Дмитрием Захарченко, побит более чем в три раза, сообщает «Коммерсант». Сотрудника МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении незаконных вознаграждений на общую сумму почти 5 млрд рублей.

Сатюков — бывший начальник одного из отделений в бюро специальных технических мероприятий. Это одно из самых секретных подразделений МВД, которое борется с финансовыми преступлениями в интернете.

По версии следствия, Сатюков с коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре.

Затем с 2019 по 2021 год полицейские получили взяток криптовалютой в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС), что эквивалентно 4,9 млрд рублей, считают в СК. Эти средства офицерам перечислили за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова, сказано в материалах дела.

Сатюкова обвиняют по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), а Соколова — по статье 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Обвинения им предъявлены заочно, поскольку оба фигуранта скрылись. По одной из версий, беглецы могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа».

До этого рекорд по сумме взяток принадлежал экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. По данным следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко получил от организованной преступной группы взяток на 1,6 млрд рублей. Бизнесмены Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин давали ему деньги, чтобы уйти от ответственности. Захарченко приговорили к 16 годам колонии.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами