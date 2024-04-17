В России побит рекорд по сумме взяток. Сотрудника МВД обвиняют во взятках на 5 млрд рублей

Затем с 2019 по 2021 год полицейские получили взяток криптовалютой в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС), что эквивалентно 4,9 млрд рублей, считают в СК. Эти средства офицерам перечислили за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова, сказано в материалах дела.