В России побит рекорд по сумме взяток. Сотрудника МВД обвиняют во взятках на 5 млрд рублей

Рекорд по сумме взяток, установленный экс-полковником Дмитрием Захарченко, побит более чем в три раза, сообщает «Коммерсант». Сотрудника МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении незаконных вознаграждений на общую сумму почти 5 млрд рублей.
Сатюков — бывший начальник одного из отделений в бюро специальных технических мероприятий. Это одно из самых секретных подразделений МВД, которое борется с финансовыми преступлениями в интернете.
По версии следствия, Сатюков с коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре.
Затем с 2019 по 2021 год полицейские получили взяток криптовалютой в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС), что эквивалентно 4,9 млрд рублей, считают в СК. Эти средства офицерам перечислили за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова, сказано в материалах дела.
Сатюкова обвиняют по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), а Соколова — по статье 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).
Обвинения им предъявлены заочно, поскольку оба фигуранта скрылись. По одной из версий, беглецы могут находиться в Дубае, где у одного из них апартаменты в восьмисотметровой башне «Бурдж-Халифа».
До этого рекорд по сумме взяток принадлежал экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. По данным следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко получил от организованной преступной группы взяток на 1,6 млрд рублей. Бизнесмены Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин давали ему деньги, чтобы уйти от ответственности. Захарченко приговорили к 16 годам колонии.