Впервые после выборов президента России не завели ни одного дела на участников избиркомов

По итогам президентских выборов в России завели 21 уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
«Впервые не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушения со стороны наших коллег, членов избирательных участковых комиссий», — добавила Памфилова.
По словам Памфиловой, по итогам выборов в ЦИК поступило почти 16 тыс. обращений, из которых лишь 459 нужно было рассматривать конкретно, а около половины были «волной псевдообращений». Их этих же 459, где могли быть нарушения, подтвердились лишь 12, заявила глава комиссии.
Памфилова также отметила, что заявки на онлайн-голосование на выборах регионального уровня, которые пройдут в сентябре, подали 23 региона.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По утверждениям Центризбиркома, Владимир Путин набрал 87,28%. Его оппоненты — Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий — получили от 3,2 до 4,31%.
Как сообщало МВД, за время выборов было возбуждено 61 уголовное дело, из них 23 — по заведомо ложным сообщениям о терактах.