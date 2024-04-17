Впервые после выборов президента России не завели ни одного дела на участников избиркомов

По словам Памфиловой, по итогам выборов в ЦИК поступило почти 16 тыс. обращений, из которых лишь 459 нужно было рассматривать конкретно, а около половины были «волной псевдообращений». Их этих же 459, где могли быть нарушения, подтвердились лишь 12, заявила глава комиссии.