Фонд Бориса Немцова за свободу признали в России нежелательным

Минюст включил в список нежелательных организаций «Фонд Бориса Немцова за свободу», зарегистрированный в Германии. Это следует из данных ведомства.
Также в реестр нежелательных попали германский «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» и украинская общественная организация «Центр гражданских свобод».
Статус нежелательных означает, что власти считают деятельность этих организаций угрожающей основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны.
За участие в деятельности нежелательной организации в первый раз грозят штрафы — до 15 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. для компаний. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность со сроками до четырех лет.
По мнению юристов, россиянам может быть опасно распространять или ставить ссылки на материалы нежелательной организации, поскольку это могут счесть участием в ее деятельности. Сайты изданий, которые цитируют организации из списка Минюста, может заблокировать Роскомнадзор.
В январе 2022 года прокуратура признала нежелательной польскую WOT Foundation, которая вместе с Фондом Бориса Немцова организовывала «Форум Бориса Немцова».
Фонд Бориса Немцова основала в Германии в 2015 году старшая дочь убитого политика Жанна Немцова. «Миссия фонда — продолжить дело моего папы в полном соответствии с немецким и российским законодательствами. Я очень надеюсь, что деятельность фонда приблизит момент, когда моя страна, Россия, станет свободной. И мы сможем вернуться», — отмечала Немцова в 2015 году.