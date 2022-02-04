Минюст внес польскую организацию WOT Foundation в список нежелательных

Минюст РФ включил польскую организацию WOT Foundation в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Организация внесена в список в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

WOT Foundation выступала одним из спонсоров Форума Бориса Немцова, который проводил в Европе «Фонд Бориса Немцова за свободу», созданный дочерью погибшего политика Жанной. Также организация поддерживала программы международного обмена, в том числе проект MOST для журналистов.

Ранее в январе Генпрокуратура также признала WOT Foundation нежелательной организацией из‑за того, что ее деятельность якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».