В США пилот и собака выжили после крушения самолета

В США пилот и его собака выжили в авиакатастрофе у побережья Калифорнии. Об этом сообщает The Guardian.
14 апреля в службу 911 поступил звонок о том, что одномоторный самолет упал в океан напротив Национального гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе.
Перед крушением пилот успел сообщить в Управление гражданской авиации о проблемах с двигателем. Департамент направил воздушную спасательную команду для ликвидации последствий крушения.
На борту находились только пилот и его питомец. Они выжили и смогли доплыть до берега, где им была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами. Сам самолет затонул.
Ранее два пилота индонезийской авиакомпании уснули во время полета более чем с 150 пассажирами на борту. Пилоты были недоступны в течение примерно 30 минут, а проснувшись, обнаружили, что самолет отклонился от курса.