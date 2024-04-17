В США пилот и собака выжили после крушения самолета

Сегодня в 16:38
Фото: Tom Brown/Unsplash

В США пилот и его собака выжили в авиакатастрофе у побережья Калифорнии. Об этом сообщает The Guardian.

14 апреля в службу 911 поступил звонок о том, что одномоторный самолет упал в океан напротив Национального гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе.

Перед крушением пилот успел сообщить в Управление гражданской авиации о проблемах с двигателем. Департамент направил воздушную спасательную команду для ликвидации последствий крушения.

На борту находились только пилот и его питомец. Они выжили и смогли доплыть до берега, где им была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами. Сам самолет затонул.

Ранее два пилота индонезийской авиакомпании уснули во время полета более чем с 150 пассажирами на борту. Пилоты были недоступны в течение примерно 30 минут, а проснувшись, обнаружили, что самолет отклонился от курса.

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