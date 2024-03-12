Два пилота заснули в полете на высоте более 10 километров над землей

Два пилота индонезийской авиакомпании уснули во время полета с более чем 150 людьми на борту. Пилоты были недоступны в течение примерно 30 минут, а проснувшись, обнаружили, что самолет отклонился от курса, говорится в отчете.
Инцидент произошел еще 25 января во время рейса Batik Air Indonesia между аэропортом Халу Олео в Кендари и международным аэропортом Сукарно-Хатта в Джакарте. Однако известно об этом стало только сейчас.
В докладе Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии говорится, что второй пилот — 28-летний мужчина с примерно 1600 часами налета — сказал командиру судна, что не отдохнул должным образом. Тогда капитан с налетом около 6300 часов разрешил ему полчаса отдохнуть.
На обратном рейсе командир спросил у второго пилота, может ли отдохнуть теперь он. В отчете говорится, что примерно через 20 минут второй пилот «непреднамеренно заснул», когда они находились в воздухе на высоте около 10 километров.
С дремлющими пилотами безуспешно пытались связаться авиадиспетчеры и другие пилоты. Спустя 28 минут командир самолета проснулся и сразу же понял, что судно отклонилось от правильной траектории. После чего он выровнял траекторию и без происшествий посадил самолет в пункте назначения.
В документе говорится, что до инцидента у командира рейса был 35-часовой период отдыха, а у второго пилота — 53 часа отдыха. Однако второй пилот — отец месячных близнецов и за два дня до полета семья переехала в другой дом.
Он рассказал следователям, что за день до полета ему «пришлось несколько раз просыпаться», чтобы помочь ухаживать за детьми, и что он «чувствовал, что из‑за этого качество его сна ухудшилось».